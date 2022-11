Ucraina | Conte | Il governo non si azzardi a inviare armi senza un confronto - Crosetto | Passeremo sempre dal Parlamento

Crosetto ha poi aggiunto che 'sull'invio delle armi inc'è sempre stato il confronto in Parlamento'.arriva a minacciare Crosetto sulle armi all'Rosato se l'è presa conanche su Twitter: 'Ache, come sempre, specula dico che siamo tutti contro la guerra, a nessuno piace ...Una pace, due piazze. A Milano, nella manifestazione convocata da Carlo Calenda, si sono riuniti coloro che non vogliono la fine del conflitto ad ogni costo e che soprattutto, ci tengono a precisare, ...Sull'invio di armi all'Ucraina Crosetto ha risposto a Conte. L'ex premier, alla manifestazione per la pace a Roma, aveva "avvisato": "Il governo non si azzardi a inviare armi senza un confronto".