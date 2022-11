Tanti Samsung Galaxy stanno per ricevere Android 13 | ecco la roadmap ufficiale della One UI 5

(Di sabato 5 novembre 2022) La One UI 5 basata su13 è stata lanciata in versione stabile a partire dalla serieS22 un paio di settimane fa, ma ora è il momento di scoprire la tabella di marcia per gli altri smartphone e i tabletdel produttore. La casa sud-coreana ha infatti diffuso le tempistiche ufficiali europee per l'aggiornamento, che raggiungerà decine e decine di prodotti entro i prossimi mesi. Andiamo insieme a scoprire quando arriverà13 sul vostro dispositivo. Quando arriverà13 su smartphone e tabletin Europa La nuova versioneOne UI è stata lanciata in beta già durante l'estate, persino prima del solito se guardiamo agli anni ...

