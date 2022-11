NFL 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate

(Di sabato 5 novembre 2022) Ie ledella stagione NFL. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVI, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVII, in scena il 12 febbraioallo State Farm Stadium di Glendale. TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LENFLAMERICAN FOOTBALL CONFERENCE -AFC EASTBuffalo Bills 6-1-0 New York Jets 5-3-0Miami Dolphins 5-3-0 New England Patriots 4-4-0 -AFC NORTHBaltimore Ravens 5-3-0 Cincinnati Bengals 4-4-0Cleveland ...

La sfida tra Houston Texans e Philadelphia Eagles ha aperto il programma di week 9 di regular season/2023 . Due squadre che arrivavano a questo appuntamento con il Thursday Night Football in modo diametralmente opposto. La franchigia texana ferma ad una sola vittoria, quella della ... Guida alla nona settimana del 2022 NFL – Play.it USA Texans migliori del solito ma Philadelphia è superiore. Con 8 vittorie su 8 partite stabilisce la sua partenza migliore di sempre ...Questa è una guida diversa dal solito perché quella che si sta finalmente avviando verso la conclusione è stata una settimana radicalmente diversa dal solito. Per circa ventiquattro ore, infatti, ...