Ucraina | il capo di Stato maggiore della Difesa Cavo Dragone | «La pace? Serve scontentare entrambe le parti»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Per mettere fine al conflitto trae Russia «credo che debbano essere scontentati un po’ entrambi, bisogna vedere in che termini». Questa la risposta deldi, (comandante operativo delle forze armate italiane) l’ammiraglio Giuseppe, a chi gli ha chiesto se l’dovrebbe cedere dei territori alla Russia per agevolare la fineguerra. Secondo, che oggi si trovava a Bari insieme al presidente Sergio Mattarella per celebrare il 4 novembre, la soluzione del conflitto non può che passare dalla diplomazia. «Credo che prima o poi le armi dovranno tacere perché non c’è una soluzione militare a questo conflitto – ha ...