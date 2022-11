Rubavano rame lungo i binari | arrestati in due | con loro anche un 14enne

AGI - Si calavano di notte nelle gallerie sotterranee eildelle linee telefoniche. Tre 'talpe' bloccate dalla polizia di Stato, a Roma, dove, a conclusione delle indagini coordinate dalla procura, ha eseguito le misure cautelari per furto ...Furti di, sgominate due bande: colpi milionari tra Lazio, Campania e Puglia Roma, 26 giugno 2022 " Si calavano di notte nelle gallerie sotterranee eildelle linee telefoniche , mandando in tilt il servizio in tutta la Capitale. Black out delle linee e disservizi per 3.500 romani , ma l'epicentro dei furti era la zona dell'Eur , dove ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Da qualche giorno avevano trovato un posto dove poter rubare rame, tanto dall'inizio di novembre si erano verificati già diversi disagi alla circolazione dei ...