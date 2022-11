Puig celebra Pique | “Sei un mito Triste per come ti hanno trattato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dagli Stati Uniti Riquispende un pensiero per l’ex compagno e amico Gerard, che ieri ha annunciato l’addio al calcio. “Sei un, grazie mille per questi anni – ha scritto il centrocampista della Masia su Instagram -. Sei un esempio per tutti i culer cheapprezzato tutti i titoli che hai vinto fin dalla tua infanzia.ci hai fatto divertire! Quelli di noi che ti amano e ti ammirano sono tristi non solo perché stai lasciando la prima squadra, ma anche per il trattamento che hai dovuto ricevere nell’ultimo periodo. Buona fortuna e a presto! Ti stiamo aspettando”. SportFace.