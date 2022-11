Nadef e Dl Ministeri | via libera dal governo | Istruzione diventa Ministero dell’Istruzione e del Merito È ufficiale BOZZA PDF

... Giancarlo Giorgetti, sarà audito sullanelle commissioni speciali congiunte di Camera e ... - Decreto - legge: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei(...... Giancarlo Giorgetti, sarà audito sullanelle commissioni speciali congiunte di Camera e ... - Decreto - legge: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei(...La Nota di aggiornamento al Def ha avuto il via libera del consiglio dei ministri. Oltre alla Nadef, si fanno avanti ipotesi di modifica dei ...Il Consiglio dei ministri del Governo Meloni è convocato oggi alle ore 18.00, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: - Decreto-legge: Disposizioni urgenti ...