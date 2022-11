Infortunio Son | la Corea del Sud con il fiato sospeso | ha fratture all’orbita dell’occhio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un paese intero con il. I tifosi delladel Sud tremano infatti per le sorti del capitano Son Heung-min, attaccante del Tottenham, dopo il trauma facciale rimediato martedì in Champions League, nella sfida contro il Marsiglia. Il giocatore, 30 anni, sarà operato per “consolidare una frattura intorno all’occhio sinistro”, ha annunciato ieri il Tottenham, “Dopo l’operazione, Son inizierà il recupero con la nostra équipe medica”, ha aggiunto il club londinese, senza specificare se la partecipazione di Son ai Mondiali (20 novembre-18 dicembre), sia garantita o meno. Son è dovuto uscire poco prima della mezz’ora, dopo uno scontro con il difensore del Marsiglia, Chancel Mbemba. “Per quanto riguarda la disponibilità di Son Heung-min per la Coppa del mondo, dovremo monitorare i suoi progressi dopo l’operazione”, ha ...

