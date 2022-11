The Sandman | Netflix finanzia la stagione 2 - Magazine - quotidiano net

Morfeo, Morte e gli altri Eterni torneranno in streaming: Neil Gaiman promette anche una nuova visita all'inferno, dove Lucifero attende ...53 minuti fa Dopo le voci di corridoio che vedevano la serie TV di Neil Gaiman cancellata , arriva la conferma ufficiale che Netflix ha ordinato un nuovo lotto di episodi di. 'Milioni e milioni di persone hanno accolto, guardato e amatosu Netflix, dai fan di lunga data del materiale originale alle persone semplicemente curiose, poi diventate ...La serie TV di The Sandman su Netflix proseguirà con nuovi episodi, grazie alla conferma della seconda stagione da parte della compagnia e ...Netflix ha confermato in via ufficiale l'arrivo di The Sandman 2: la serie basata sull'opera di Neil Gaiman avrà una seconda stagione.