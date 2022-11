Kaspersky | aumentano del 56% gli attacchi ricorrenti che utilizzano Microsoft SQL Server nel 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 03 novembre. A settembreglicheSQLsono aumentati del 56% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I cyber criminali continuano a utilizzare un sistema comune di attacco, che impiega SQLper tentare di accedere alle infrastrutture aziendali. I dettagli tecnici di uno di questi incidenti sono stati analizzati nel nuovo report Managed Detection and Response diSQLè utilizzato in tutto il mondo da corporation, medie e piccole imprese per la gestione dei database. I ricercatori dihanno rilevato un aumento deglichei ...