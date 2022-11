Agenzia ANSA

Così il ministro degli Affari Europei Raffaelesu Twitter aggiungendo che Roma vuole "un dialogo costruttivo e proficuo: dando rispetto e chiedendo rispetto". .Così il ministro degli Affari Europei Raffaelesu Twitter aggiungendo che Roma vuole "un dialogo costruttivo e proficuo: dando rispetto e chiedendo rispetto". A fianco all'Europa nelle ... Fitto, avviare dialogo in Ue dando e chiedendo rispetto - Ultima Ora Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Una delegazione della Commissione per lo sviluppo regionale è arrivata in Calabria. Per il ministro per gli affari esteri: "Le risorse del Pnrr rappresentano un'occasione che non può essere sprecata" ...