Colliano | in fiamme la riserva regionale protetta del Monte Eremita Marzano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Un vasto incendio si è sviluppato sin dalle prime ore di ieri pomeriggio, in località Piano di Pecora, nellanaturaledel. Ingenti i danni riportati dalleche hanno distrutto la vegetazione sita in areaboschiva, agricola e di pascolo. Incendio sulle cui cause indagano ora gli inquirenti e per il cui spegnimento si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi aerei. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

