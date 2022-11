Wta Finals | Sabalenka e Sakkari avanti Delusione Jabeur e pubblico

(Di martedì 1 novembre 2022) Iniziate a Fort Worth, in Texas, le Wta, e subito due risultati che tranquillamente si possono definire a sorpresa. Maria, tra le migliori 8 nonostante un anno non certamente ...

Iniziate a Fort Worth, in Texas, le, e subito due risultati che tranquillamente si possono definire a sorpresa. Maria Sakkari, tra le migliori 8 nonostante un anno non certamente sfavillante ha battuto con un doppio 7 - 6 ...... i successi contro pronostico della bielorussa (in rimonta) e della greca Mentre Bercy si prende l'attenzione in Europa, nell'inedito scenario texano di Forth Worth sono scattate lecon le ...È iniziato il torneo con le prime otto giocatrici del mondo: ok la greca e la bielorussa, che hanno battuto rispettivamente Pegula e Jabeur ...Nella notte italiana si sono disputati i primi match delle WTA Finals: Sakkari si prende la rivincita su Pegula, Sabalenka vince la maratona con Jabeur ...