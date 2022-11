Sissoko | «Juve Psg sarà bellissima»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 novembre 2022) Momo, ex giocatore dellantus, ha parlato della prossima sfida di Champions League con il Psg. Le sue dichiarazioni É uno degli ex della sfidantus-Psg. Momoha parlato al Corriere della Sera. CHE PARTITA SARA’ – «e importante, è sempre una gara di Champions. Siache Psg dovranno giocare per vincere, è vero che i bianconeri sono eliminati ma devono ancora conquistare l’Europa League mentre il Psg non è ancora primo».EUROPA LEAGUE O NO? – «Meglio giocare e provare a vincere l’Europa League, sicuramente. É sempre un trofeo internazionale, ladeve ritrovare fiducia e solo puntando a vincere ogni competizione si acquisisce mentalità vincente». L'articolo proviene da Calcio News 24.