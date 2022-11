Francesco Totti e Ilary | super regalo di compleanno per la figlia Chanel | cifra a tre zeri

(Di martedì 1 novembre 2022) In occasione del suo 15esimoha ricevuto come dono da parte di mammaBlasi e papàun bellissimo e utilissimo. Ecco di cosa si tratta. Nonostante il loro matrimonio sia ufficialmente giunto al termine,Blasi eamano i loro figli più di qualsiasi cosa al mondo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... la frase scappata dalle labbra di Antonella Fiordelisi su. E finalmente sappiamo la verità su quanto accaduto. La verità di Antonella Fiordelisi su. "Non ti dico il ...e Noemi Bocchi sono sempre più inseparabili.è sceso in campo contro la sua Roma e Noemi ha assistito alla partita.e Noemi Bocchi sono sempre insieme, ...In occasione del suo 15esimo compleanno, Chanel ha ricevuto un regalo bellissimo da parte di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti ...Antonella Fiordelisi protagonista dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 , il reality in onda su Canale5 anche ieri 31 ottobre 2022.