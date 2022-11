CR7 e i fan un po' invadenti | lui reagisce così

Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo firma ai tifosi dello United alcuni autografi. Ma ad un certo punto pressato da più parti chiede \''calma\'' ai suoi(Video Twitter ...... di certo i tantissimidel campione di Madeira saranno tristi e amareggiati per la piega che sta prendendo la sua carriera. Sì, perché la storia meravigliosa disembra stia precipitando in ... Cristiano Ronaldo, guerra social tra due ex calciatori Proteas left-arm seamer Wayne Parnell has paid tribute to his sporting idol Cristiano Ronaldo with a memorable wicket celebration.Manchester United kept alive their hopes of finishing top of their Europa League group with a convincing 3-0 win against Sheriff at Old Trafford ...