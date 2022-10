Sampdoria | Lanna | «Stankovic sta trasmettendo alla squadra la sua personalità»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le parole del presidente della, prima del calcio d’inizio della partita dei blucerchiati con l’Inter Marco, presidente della, ha parlato prima del match di Serie A contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «La scelta diè dettata dsua. Mi sembra che stia riuscendo a trasmetterla: non è una cosa immediata, ma già sono arrivate delle risposte. Ci sono giocatori che possono dare qualcosa in più, perché le qualità le hanno e devono venire fuori». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

