Verissimo | ospiti del week-end i Ricchi e Poveri | Carlotta Mantovan e Marco Masini

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022), nel-end Silvia Toffanin accoglierà iche ricorderanno Franco Gatti,in libreria con la sua autobiografia, poi ancora, Simone Giannelli e Bianca Atzei Il 29 e il 30 ottobre, alle ore 16.30, doppio appuntamento con(qui tutti i video delle settimane precedenti). Sabato 29 spazio alla carriera e alla vita di, in libreria con la sua autobiografia, Simone Giannelli, il migliore pallavolista al mondo e Giulia Salemi, voce social di Grande Fratello Vip. E ancora, il percorso artistico e l’evoluzione di Benjamin Mascolo e la storia di una delle ex ragazze più amate di Non è la Rai, Cristina Quaranta. Infine, Bianca Atzei e ...