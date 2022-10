La Juve stravolge il mercato | che intreccio con Conte e Mancini

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’ormai certo addio di Massimiliano Allegri allantus scatena un clamoroso valzer di panchine:da urlo Già sulla graticola per l’assenza di trofei portati in bacheca nella scorsa stagione,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calcionews.com.

CalcioMercato.it

Del resto lagià sa che in alcune zone del campo serviranno nuovi titolari, in considerazione che ci saranno alcune partenze sicure alla fine di questa stagione. Di sicuro c'è tempo per fare ...Lasi prepara al delicatissimo derby contro il Torino: Allegri ne fa fuori tre ela formazione con una scelta inattesaReduce da una settimana a dir poco complicata, la Juventus si prepara ... Allegri stravolge la Juve: tre bocciati eccellenti e formazione inedita Non si finisce mai di parlare di calciomercato per una Juventus che anche nel prossimo anno farà sicuramente diversi cambiamenti.Ritorno Pogba - La Juventus è pronta a riabbracciare Pogba in vista dell'immediato presente. Il centrocampista francese è pronto al totale recupero.