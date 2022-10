Incidente a Castel San Giorgio | dopo Serena muore anche il cugino Michele aveva 19 anni

La comunità diSan Giorgio si risveglia nuovamente con una tragica notizia. Dopo Serena, 20 anni, morta in seguito all'avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre tra una Volkswagen e una Fiat, è ...stradale a Torello diSan Giorgio, un'altra vittima. La notte scorsa si è spento, all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, anche un altro giovanissimo diSan Giorgio, ...Terribile incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, a Pomezia. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18:30 in via del Castelli Romani, all’incrocio con via Giamaica, tra un’auto e uno scooter, ...Incidente a Pomezia, scooter si schianta contro un'auto. Muore uomo di 61 anni. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorsi.