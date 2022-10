Caro vita | Rulmeca dà un contributo di 1 200 euro ai suoi 280 collaboratori

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Almè. Una buona notizia ha raggiunto i 1200 dipendenti del gruppodislocati in tutte sedi. A fronte degli incrementi nei prezzi di molti beni di largo consumo, di carburanti ed energetici in generale, il gruppoha deciso di corrispondere, a tutti i dipendenti delle 17 società nel mondo, unstraordinario che, per i circa 280della sede italiana di Almè, corrisponde a 1.200. Gli importi erogati dalle aziende del Gruppo saranno calcolati con un’identica modalità applicata ai livelli retributivi dei singoli paesi. La decisione è resa possibile dal buon andamento dei risultati economici del Gruppo fino al terzo trimestre dell’anno e dalle previsioni di chiusura di fine 2022. Ilverrà versato entro la fine dell’anno, paese per paese ...

