anteprima24.it

... per l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano, accusato di associazione per delinquere,, ...di essere stato condannato 'per aver affidato in modo diretto a due cooperative la gestione dei, ...... e quello sull'affidamento della raccolta deia due cooperative che utilizzavano gli ... All'ex sindaco di Riace vengono contestati i reati di associazione per delinquere,, peculato, ... Rifiuti: truffa delle pesate, due condanne - Caserta We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...ditte specializzate nel servizio di smaltimento rifiuti di natura organica provenienti dalla raccolta differenziata. Da qui l'incriminazione per Iavazzi dei reati di falso e truffa aggravata ai danni ...