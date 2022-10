Quarantasette anni dopo si apre l’inchiesta sulla morte dell’ex Br Mara Cagol

(Di giovedì 27 ottobre 2022)il conflitto a fuoco, avvenuto nell’Alessandrino, in cui morirono la brigatista, moglie di uno dei fondatori delle Brigate Rosse, l’ex terrorista Renato Curcio, e l’appuntato dei carabinieri, GiovD’Alfonso, arriva la svolta nelle indagini con gli interrogatori di alcuni ex appartenenti alle Br. Il 5 giugno 1975, a Melazzo, morirono in un conflitto a fuoco la brigatistae l’appuntato dei carabinieri GiovD’Alfonso Lo scontro a fuoco avvenne il 5 giugno 1975, a Melazzo, in occasione della liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il giorno prima. A distanza di oltre quattro decenni, le indagini condotte dai carabinieri del Ris di Parma potrebbero dare un ...

dopo il conflitto a fuoco avvenuto nell'Alessandrino in occasione della liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, ...Svolta nelle indagini sul conflitto a fuoco in cui morirono la brigatista Margherita 'Mara' Cagol e l'appuntato dei Carabinieri Giovanni D'Alfonso.dopo il conflitto a fuoco avvenuto in provincia di Alessandria in occasione della liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il giorno prima, sono stati ...Interrogato un ex brigatista sulla sparatoria del 1975 a Melazzo. Il figlio di Giovanni D'Alfonso, il carabiniere ucciso in quella sparatoria - era il 5 giugno 1975 - (quella ...Si riapre dopo 47 anni il caso del terrorista sparito Svolta nelle indagini sul conflitto a fuoco in cui morirono la brigatista Margherita Marà Cagol e l'appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso.