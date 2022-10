Scivolone per Eva Grimaldi | “Uomo di m*rda” a Elenoire Ferruzzi | sdegno sui social

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Questo GF Vip continua a regalare colpi di scena sia dentro che fuori la spiatissima Casa di Cinecittà. Se all’interno del loft non mancano episodi di bullismo, all’esterno arrivano scivoloni da chi meno te lo aspetti. E’ il caso di Eva, paladina della comunità Lgbtq+ ma che nelle passate ore si è resa protagonista... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere della Sera

Eva Grimaldi su Instagram La parola 'gaffe', in realtà, non sarebbe esattamente la quella giustadefinire quanto accaduto e lo sa bene la comunità transessuale che non avrà ......aprire online una startup Il Consiglio di Stato sospende lo schema del ministero dello Sviluppo economicodefinire i modelli standard di statuto delle imprese innovative. L'ennesimo... Caduta dei capelli, le cause e i nuovi farmaci per bloccarla (anche per le donne) Il gruppo britannico ha visto una flessione dell’utile netto di competenza del 46% a 1,9 miliardi di dollari, dopo avere contabilizzato 2,4 miliardi di svalutazioni delle sue attività di banca al dett ...Orlando Magic Ko nonostante il record folle di Paolo Banchero, ecco cosa è successo nella notte pazza di NBA, tanti i risultati inaspettati ...