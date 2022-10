ATP Basilea 2022 | Lorenzo Musetti rimontato e sconfitto dallo spagnolo Ramos-Vinolas

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo la fantastica settimana a Napoli,abbandona subito il torneo ATP di, cedendo al primo turno contro loAlbert. Una partita che sembrava ormai vinta dal toscano e che invece ha subito la rimonta del numero 40 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 dopo due ore e un quarto di gioco. I rimpianti sono tanti ed in particolare per un terzo set che ha vistoessere avanti per 4-1 prima di subire il recupero del mancino iberico. Non sono bastati 40 vincenti all’azzurro ed anche un ottimo rendimento con la prima di servizio (ben 12 ace). Sono ventuno gli errori non forzati per il toscano, che ha un po’ sofferto con la seconda. Dall’altra parteha chiuso con 35 vincenti e 18 ...