Uomini e Donne | volano stracci tra Roberta e Ida | lo spettacolo grottesco VIDEO

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5, è scontro di fuoco tra Ida Platano eDi Padua

E voglio per questo ringraziare lee glidelle nostre Forze Armate per aver tenuto alto il prestigio dell'Italia nei contesti piu' difficili, anche a costo della propria vita: la Patria ...Uno spettacolo osceno quello con protagoniste Ida Platano e Roberta Di Padua a. Finché le discussioni finivano con un botta a e risposta senza particolari insulti, tutto sembrava normale. Ora, però, si sta oltrepassando il limite. Vedere due, madri, ...Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è scontro di fuoco tra Ida Platano e Roberta Di Padua ...Nuovi dissapori tra Ludovica Valli e Beatrice Valli Questa è la domanda che molti utenti dei social si sono posti dopo la frecciatina che l'ex tronista ...