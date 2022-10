Migranti | la linea di Piantedosi | “Salvezza prima di tutto | ma vanno fermati i viaggi di morte”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma – “Gli aspetti che inducono ad assumere atteggiamenti che richiedono una certa sensibilità chiaramente vengonodi. Quindi ladelle persone e l’approccio umanitario”. Lo afferma il neo ministro dell’Interno Matteoal Giornale Radio Rai annunciando ladel nuovo governo sul fronte immigrazione. “Ma certo è – spiega ancora– chequello che può essere finalizzato a prevenire che ci siano questi, che a volte si trasformano indella, sarà alla nostra attenzione”. Il ministro, annuncia a breve la convocazione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare il tema, spiega, anche con le forze di ...

Giornale di Sicilia

...degli alleati di Governo e dell'opinione pubblica sarà concentrata soprattutto sul tema, ... Una prima uscita che potrebbe essere un piccolo antipasto di quella che sarà lanel nuovo ...Al centro del colloquio il dossier, su cui il capo della Lega è tornato alla carica. Un incontro voluto per andare in pressing sulle deleghe, che non sarà piaciuto a Nello Musumeci (FdI), ... In 118 su due navi delle Ong, prime prove per il nuovo governo: faremo rispettare i confini La fiducia a Montecitorio, domani al Senato. Fuga in avanti di Salvini su migranti e porti. Macron e l’incontro con la neo-premier: Uniti su sfide comuni Ue ...“Gli aspetti che inducono ad assumere atteggiamenti che richiedono una certa sensibilita’ chiaramente vengono prima di tutto. Quindi la salvezza delle persone e l’approccio umanitario. Ma certo e’ che ...