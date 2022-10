Litio e transizione | in Francia la seconda miniera d’Europa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il gigante minerario Imerys ha annunciato nella giornata di ieri lo sviluppo di un progetto per l’estrazione di, elemento cruciale per la fabbricazione delle batterie elettriche, a supporto della nascente filiera europea. Il sito di Beauvoir, localizzato a Echassières, ospiterà il progetto Emili (Imerys Lithiniferous Mica Mining) e contribuirà alla duplice sfida dellaenergetica e della sovranità economica e tecnologica europea, offrendo un importante contributo alla crescente domanda europea di materiali critici per settori emergenti, come quello delle batterie al. La, una delle più grandi, potrà così garantire forniture stabili e a lungo termine per gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalla Commissione europea, oltre a supportare il phase-out dei motori ...

Infobuildenergia

