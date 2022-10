Covid | Speranza contro Meloni | ' Neanche una parola sui vaccini | non vuole scontare i no - vax'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Giorgiae Matteo Salvini sono fan di Bolsonaro e Trump e mentre la gente moriva e il governo con misure difficili cercava di limitare i danni loro andavano in piazza a sostegno dei no - vax , ...

...della Salute Robertoal termine del discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel passaggio che ha riguardato la pandemia e del modello definito `restrittivo´ contro ilAnche nei momenti di maggiore difficoltà, come ha dimostrato durante i mesi più duri del, ... Tuttavia, in questo modo credo che siamo riusciti a riaccendere una doppia fiammella di, da ...'Comunità ebraica: 'Dal premier parole significative. È importante per il Paese ritrovarsi uniti e concordi nel giudizio storico di condanna all'ideologia fascista. Così quanto mai attuale e rilevante ...Mascherato fino in fondo. Non poteva che essere lui, Roberto Speranza, a indossare la mascherina durante il dibattito sulla fiducia al governo alla ...