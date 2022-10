Vimi Fastners approva triemstrale | ricavi a 39 | 51 milioni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) - Resia (Udine) 24 ottobre 2022 - Si è riunito nei giorni scorsi, il Consiglio di amministrazione diSpa, società impegnata nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori industriale, automotive, oil&gas, aerospace e diversi altri, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il Cda ha ufficializzato iconsolidati del terzo trimestre 2022, che ammontano a 39,51di euro ed un portafoglio ordini del Gruppo, al netto del fatturato anzidetto, di circa 23di euro. Si registra, per lo stesso periodo, un progressivo rafforzamento della presenza del Gruppo nel settore “Industrial”, con il 60% del totale dei...

