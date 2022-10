Meno tempo da perdere adesso con i backup di Wear OS

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Affinché le nuove funzionalità possano essere sfruttate dagli utenti, il gruppo di sviluppatori di Google, proprio come già accade per gli smartphone Android, ha permesso l’utilizzo di Google Play Services anche per quanto concerne gli smartwatch conOS. Dunque, il noto ed affidabile sito ‘9to5google.com’, controllando il codice della versione 22.42.12 del framework necessario per raccogliere alcune informazioni di base (come, ad esempio, per pubblicare contenuti su un dispositivo, un’app o un browser), ha identificato diverse novità pronte al debutto per i dispositivi con a bordoOS, con un occhio di riguardo per i. Grazie alla nuova versione 22.42.12, Google Play Services sarà in grado di mostrare un quadro più dettagliato e preciso suidiOS. Secondo le ultime ...

