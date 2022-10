Agenzia ANSA

Sale il bilancio dell'di colera che, dopo la Siria, colpisce ora il, paese al collasso da tre anni per la peggiore crisi finanziaria della sua storia. Il ministero della sanità ha riferito che finora le ...Il colera nei vari Paesi In Siria l'da colera si sta diffondendo rapidamente in tutto il ... Ma l' epidemi a, come riportato da Msf in un comunicato, si è estesa anche in. Il ministro ... Libano: epidemia di colera,10 vittime e centinaia di contagi - Medio Oriente Sale il bilancio dell'epidemia di colera che, dopo la Siria, colpisce ora il Libano, paese al collasso da tre anni per la peggiore crisi finanziaria della sua storia. (ANSA) ..."Stiamo assistendo a un preoccupante aumento di focolai di colera nel mondo". Una minaccia che cresce anche a causa dei cambiamenti climatici, e mentre l’emergenza dilaga, si registra una carenza di v ...