Emissioni metano | l' Australia aderisce all' impegno globale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il ministrono per i cambiamenti climatici Chris Bowen ha annunciato che il governo ha aderito al Global Methane Pledge, nell'ambito degli sforzi multilaterali per ridurre leglobali di. "Aderendo al Pledge, l'si unirà al resto dei principali esportatori di materie prime agricole del mondo per ridurre lein questo settore" ha dichiarato Bowen. Più di 100 Paesi si sono uniti alla spinta per ridurre ledel gas serra, un'iniziativa volta ad affrontare una delle principali cause del cambiamento climatico.

