Black Adam debutta in testa al box office USA con 67 milioni | per Dwayne Johnson è la miglior apertura

(Di lunedì 24 ottobre 2022)col botto per, cheal boxUSA con 67di incasso e 140globali. Il debutto da supereroe diè più felice del previsto. Il suoschizza inalla classifica degli incassi americana con 67raccolti in 4.402 sale e una media per sala di 15.220 dollari, diventando ladi sempre per un film con protagonista. Dopo un'attesa durata anni, e recensioni contrastanti, Warner e DC sembrano aver trovato la formula vincente conquistando anche il pubblico d'oltreoceano con un incasso globale di 140 ...

