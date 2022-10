Arriva Prova Prova Sa Sa | nel cast una ex concorrente di Pechino Express

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il catalogo di Prime Video sta per accogliere un nuovo comedy show. Si tratta diSa Sa, condotto da Frank Matano. Quest’ultimo ha ammesso di aver preso l’ispirazione da un programma che guardava spesso da bambino: Whose Line Is It Anyway. Lo scopo principale è quello di far ridere. In ogni puntata, ci saranno siparietti divertenti e challenge ai limiti dell’assurdo. A differenza di altri show di questo tipo, tutto si baserà sull’improvvisazione. Abbonati subito a Prime Video per non perdereSa Sa. Disdici quando vuoi!Sa Sa sbarca su Prime Video: tutti i dettagli dello show con Frank Matano Prime Video tiene in grande considerazione gli show ...