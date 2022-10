Tegola per il Bologna | il giocatore esce quasi in lacrime | l’accaduto

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 ottobre 2022) Non solamente buone notizie per Thiago Motta ed il suoal termine del match vinto per 2–0 al Dall’Ara contro il Lecce di Marco Baroni; nonostante il successo grazie alle reti di Marko Arnautovic e Lewis Ferguson infatti, la formazione emiliana deve far fronte ad un infortunio che sembrerebbe non essere di poco conto. Al minuto 73 della sfida del Dall’Ara, il difensore centrale Kevin Bonifazi è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, lasciando spazio a Joaquin Sosa, per un forte dolore al ginocchio destro in seguito ad un contrasto di gioco molto duro. InfortunioBonifazi Il, tra le altre ex-SPAL, Udinese e Torino, non è nuovo a problemi fisici proprio legati alle ginocchia nel corso della sua carriera; lecon cui ha abbandonato il campo al momento dell’infortunio ...