Sbk Argentina oggi in tv | dove vedere la gara in diretta e in chiaro Sky | Now e Tv8

Axel Bassani non è più una sorpresa oramai, ma vederlo in lotta per le prime posizioni difficilmente non regala emozioni. Anche a San Juan infatti il pilota veneto ha evitato di accontentarsi di una 3°...Seppur con un distacco di oltre cinque secondi dal vincitore Bautista, la gara del sabato della Superbike inè stata tutto sommato positiva per Jonathan Rea , che ha chiuso in seconda piazza. Un risultato che gli permette anche di riavvicinarsi alla seconda posizione in campionato, complice la ...Il nordirlandese e il veneto hanno regalato spettacolo a San Juan giocandosi il secondo posto alle spalle di Bautista ...Nella prima gara argentina Bautista si conferma imprendibile, anche grazie all’errore di Razgatlioglu. Un grande Bassani dimostra che la V4 (anche privata) non va forte solo con lo spagnolo ...