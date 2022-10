Musetti trionfa a Napoli | Berrettini ko in due set

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Lorenzoha fatto sua la TennisCup, nuovo torneo Atp 250 disputato sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul golfo del capoluogo campano. Il 20enne toscano, quarta forza del tabellone, ha battuto in finale il 26enne romano Matteo, numero 16 del ranking Atp e 2 del seeding, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 7-6 (5) 6-2. Nessun break nella prima frazione; due i servizi persi da, in corsa per conquistare un posto alle Nitto Atp Finals di Torino, nel secondo parziale., già qualificato per le Intesa Sanpaolo Next Gen Finals di Milano e con ancora qualche speranza per un posto al “Master” di Torino, non ha perso nemmeno un set nel corso del torneo. Per il toscano era la seconda finale del 2022 e della ...