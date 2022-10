F1 | risultati e classifica FP2 GP Usa 2022 | Charles Leclerc il migliore | 4° Sainz e 7° Verstappen

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) E’ andato in archivio il secondo turno di prove libere del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondialedi F1. Sulla pista di Austin le squadre ha rifinito la preparazione in vista della giornata di domani, dedicata alle qualifiche, e di domenica per la gara. Il COTA Circuit of the Americas è stato disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke, ed è uno dei pochi al mondo a veder correre sia il Motomondiale sia la F1. Il layout della pista sfrutta i dislivelli naturali offerti dalla zona, sui quali Tilke ha inserito intelligentemente una serie di tratti caratteristici di altri tracciati famosi: da Silverstone ha ripreso Maggotts e Backetts, da Istanbul il curvone a 180°, dall’Hockenheim ring il celebre Motodrom. Caratteristico il rettilineo principale che presenta una pendenza molto significativa, salendo rispetto alla linea di partenza di ben 22 metri negli ...