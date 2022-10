X Factor 2022 | ecco chi sono i 12 artisti in gara

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Una selezione durissima, ma alla fine i quattro giudici di Xhanno formato le squadre e orapronti ad affrontare i Live Show, attesi da giovedì prossimo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW sempre con la conduzione di Francesca Michielin. Nell’episodio delle Last Call di ieri, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi hanno riascoltato i 6che ciascuno di loro aveva promosso dopo i Bootcamp e li hanno dimezzati, promuovendo i tre che entrano ufficialmente nei rispettivi roster. Relax solo apparente e partecipazione per le esibizioni dei colleghi per Omini e Disco Club Paradiso, band rispettivamente di Fedez e Dargen, che in virtù del regolamento che obbliga i giudici a piazzare almeno una band nelle proprie squadre, avevano già la certezza di essere nei 12 protagonisti ...

