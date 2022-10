(Di giovedì 20 ottobre 2022) «Il personale iraniano è inper aiutare inegli attacchi con idicontro l’Ucraina». Ad affermarlo è John Kirby, il portavoce del consigliere per la Sicurezza nazionale della, confermando così l’indiscrezione dei giorni scorsi dell’intelligence Usa, secondo cuisarebbe pronta a rafforzare il suo impegno nel fornire armamenti ada utilizzare nella guerra in Ucraina. «Laa – ha proseguito Kirby – ha ricevuto decine difinora e probabilmente ne otterrà altri». Nonostantecontinui a negare la fornitura di armi a, pochi giorni fa, l’agenzia Afp aveva pubblicato alcune foto dell’attacco ...

Open

Nonostantecontinui a negare la fornitura di armi a Mosca, pochi giorni fa, l'agenzia Afp aveva pubblicato alcune foto dell'attacco con i droni kamikaze di fabbricazione iraniana in diverse ...: 'Non abbiamo inviato armi a nessuna delle parti coinvolte nel conflitto'. Missili sulle ... 'Durante le operazioni di ricerca ein un edificio residenziale del centro, stati estratti ... Teheran in soccorso di Mosca, la Casa Bianca insiste: «Iraniani in Crimea per aiuto sui droni: russi pronti a comprare missili» . Ancora esplosioni a Kiev. La capitale colpita da "droni kamikaze". Edificio residenziale in fiamme: ci sono almeno quattro morti, tra cui una donna incinta e il suo compagno. Il sindaco: "L'allerta ...Dopo i droni, i missili. Secondo quanto rivela il «Washington Post», che cita fonti dell’intelligence, l’Iran si starebbe ...