Gf Vip | Marco Bellavia in lacrime | «Chi è depresso non può stare da solo» Le scuse di Ginevra Lamborghini

Bellavia torna al GF: dalla depressione al 'bullismo' subito/ Arriva il confronto nella Casa Il dolore diBellavia per la madre... "La cosa che mi fa più soffrire è che mia madre a ...Leggi Anche 'Grande Fratello', Antonino contro Edoardo: 'Sei finto e bugiardo'Bellavia torna in studio - Sono passati 20 giorni dal primo ottobre quandoBellavia ha abbandonato la Casa dopo aver chiesto aiuto ...Grande Fratello Vip 7, il ritorno di Marco Bellavia: il conduttore ha spiegato i motivi del ritiro dal reality show.Marco Bellavia è tornato al GF Vip: questa sera in diretta su Canale 5 l’ex concorrente ha avuto modo di raccontare cosa ha vissuto nella Casa ...