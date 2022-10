GF Vip | Luca confessa con quante donne è stato | numero sbalorditivo

Il confronto, però, non ha portato nulla di buono visto che l' ex di Belen Rodriguez è tornato allattacco contro il volto di Forum: Leggi ancheSalatino spiazza tutti al GfDonnamaria ha ...Valentina Ferragni: il primo appuntamento dopo. Dopo l' annuncio social della rottura ufficiale con il suo storico (ormai) ex, Valentina Ferragni non è più tornata sull'argomento ma ha ...Ieri sera Luca Salatino ha svelato il sorprendente numero di donne con cui è stato nel corso della sua vita: ecco le sue parole.Luca Salatino si lascia andare nella Casa del Grande Fratello Vip e rivela con quante donne è stato prima di Soraia Ceruti.