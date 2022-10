Formula 1 | penalità per Charles Leclerc | il motivo è pazzesco

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A Suzuka Max Verstappen si è assicurato il secondo titolo mondiale consecutivo grazie alladi, ora altri problemi per il ferrarista PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo la matematica conquista del secondo titolo consecutivo di Max Verstappen avvenuto con la vittoria a Suzuka,deve lottare per concludere il Mondiale Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.