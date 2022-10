(Di giovedì 20 ottobre 2022)di Lombardia. Due furti nel giro disubiti dalladidi Lombardia. Stesso luogo, stesse modalità, quasi sicuramente stessa banda. Diverso il risultato. Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 ottobre, quattro ladri sono entrati nel locale dopo aver sollevato la saracinesca e forzato la porta; poi, una volta dentro, uno di loro ha strisciato verso la centralina elettrica e disattivato l’allarme: così hanno agito i malfattori prima di sottrarre dalle casse ben 9mila euro in contanti e a fuggire con il bottino. L’esito del secondo tentativo di furto, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, non è stato invece altrettanto positivo per i ladri: uno di loro infatti,magrebino con precedenti per reati contro il ...

BergamoNews.it

Un bottino da novemila euro in contanti. Questo quanto hanno arraffato quattro ladri che nella notte tra domenica e lunedì sono entrati in azione nellain via Isonzo a Romano . I ladri, come riportato da PrimaTreviglio , hanno prima sollevato la saracinesca esterna e forzato la porta. Un componente della banda ha poi strisciato sul ...Un bottino da novemila euro in contanti. Questo quanto hanno arraffato quattro ladri che nella notte tra domenica e lunedì sono entrati in azione nellain via Isonzo a Romano . I ladri, come riportato da PrimaTreviglio , hanno prima sollevato la saracinesca esterna e forzato la porta. Un componente della banda ha poi strisciato sul ... Farmacia Aiolfi di Romano, due colpi in pochi giorni: arrestato un ventenne In direttissima uno dei tre ladri che hanno preso di mira la farmacia, è stato sorpreso nella notte dai carabinieri. Rilasciato, il giovane ha dato in escandescenze e così è finito di nuovo in manette ...Criminalità. Quattro ladri da «Aiolfi» hanno eluso di notte la videosorveglianza e disattivato l’antifurto. Stupito per le modalità il farmacista. Hanno prima sollevato la pesante saracinesca della fa ...