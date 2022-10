Covid | in Campania incidenza al 15 | 66% | due le vittime

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.336, su 14.916 test eseguiti, i positivi alin. Il tasso diè del 15,66%, due punti al di sotto della media nazionale, in lieve risalita rispetto al 14,79 di ieri. Il bollettino regionale riporta due nuove, di cui una nelle ultime 48 ore e l’altra risalente ai giorni precedenti. I posti letto occupati calano sia nelle intensive, a quota 12 (-1) sia nelle degenze, che sono 279 (-13). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il bollettino della Regione Campania sulla pandemia COVID-19, con gli aggiornamenti di giovedì 20 ottobre 2022 sui numeri delle ultime 24 ore. Continua il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo bollettino. Sono 40.563 (ieri 41.712) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall'inizio della pandemia a 23.254.633.