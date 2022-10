Berrettini torna a sorridere Fognini show | vince e si tuffa in mare!

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lo aveva detto Matteo, che il campo di Napoli gli piaceva, e si era capito che era un giocatore diverso da quello che si era presentato a Firenze la scorsa settimana. Le sensazioni non ...

Frae la semifinale c'è ora il giapponese Taro Daniel, numero 95 Atp: dopo la sconfitta a Istanbul 2018, l'azzurro si è imposto nei successivi due match, entrambi giocati lo scorso anno ...La chance, però,nel settimo game: il servizio al corpo di Carballes non risulta più così ... Sotto 30 - 0 sul 4 - 1,non si spaventa e conferma il suo servizio; nel game successivo, ...Ottima partita di Matteo Berrettini che non ripete la brutta prestazione di Firenze e liquida agevolmente Carballes Baena. È ai quarti della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare dove affront ...Napoli, 20 ott. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Napoli (cemento, montepremi 612.000 euro). L'azzurro, numero 16 del mondo e seconda testa di se ...