Cedolino stipendio | dove si trova data scatto di anzianità Per i neoimmessi in ruolo prima fascia 0-9 | a cosa serve ricostruzione di carriera dopo la conferma

di ottobre visibile su NoiPA per il personale della scuola. Esigibilità dellovenerdì 21 ottobre, data per i lavoratori a tempo indeterminato e per i supplenti con contratto al 31 ...... Le voci di paga variabili sono invece indicate nel 'corpo del', quell'enorme spazio ... leggi anche Rinnovi di contratto, aumento diper 43 mila italiani: ecco dove e di quanto ...Il cedolino NoiPA, con tutti i dettagli degli importi del mese di ottobre 2022 inizia ad essere visibile sul portale: a breve il pagamento.Il cedolino NoiPa di ottobre online permette di visualizzare l'importo dello stipendio. Il pagamento è anticipato per alcuni dipendenti pubblici rispetto alla data del calendario ordinario.