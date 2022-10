Sampdoria | «Presenza di Ferrero non programmata»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il comunicato dellache prende le distanze dallaallo stadio dinell’ultima giornata di campionato In seguito ai fatti di ieri il Consiglio di Amministrazione informa che laallo stadio del signor Massimonon erané in alcun modo avallata dal Consiglio stesso né da alcun dipendente della società. Il CdA ribadisce con un comunicato di aver sempre operato in totale unità, indipendenza e autonomia nella gestione della società. Nei prossimi giorni il CdA verificherà se sussistono ancora le condizioni per la prosecuzione del proprio incarico. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

