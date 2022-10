Rai | l’estero ti fa ricca

Leggi su tvzoom

(Di martedì 18 ottobre 2022) Rai, spinta sulper far crescere i ricavi grazie alla fiction Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 20 (…) Intanto Rai Com prosegue la sua attività a partire dalla diffusione europea dei diritti di ritrasmissione dei canali televisivi e radiofonici (Rai 1, Rai 2, Rai 3, ecc), oltre alla distribuzione (europea ed extraeropea) del canale Rai Italia (un best of delle produzioni Rai con l’aggiunta di programmi originali destinati agli italiani al) e a quella extraeuropea di Rai World Premium (il canale che trasmette fiction originali prodotte dalla Rai) e Rai News 24. «Stiamo lavorando – spiega Teodoli al Sole 24 Ore da Cannes dove ora si trova per la 38esima edizione del Mipcom – a una sorta di “Raiplay international“: un’offerta specifica destinata agli operatori Ott di tutto il mondo». Per Teodoli non c’è dubbio: il prodotto nella ...